Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алибек Качмазов вышел в основную сетку турнира ATP-250 в Монпелье

Алибек Качмазов вышел в основную сетку турнира ATP-250 в Монпелье
Комментарии

199-я ракетка мира российский теннисист Алибек Качмазов пробился в основную сетку турнира категории ATP-250, который проходит в Монпелье (Франция). В финале квалификации он обыграл 190-й номер рейтинга из Франции Уго Гренье со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. В её рамках Качмазов 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Гренье 10 эйсов, девять двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 15 заработанных.

Соперник россиянина в первом круге будет объявлен позже. Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик.

Календарь турнира в Монпелье
Сетка турнира в Монпелье
Материалы по теме
Фото
Янник Синнер провёл фотосессию с кубком чемпиона Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android