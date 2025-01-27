Алибек Качмазов вышел в основную сетку турнира ATP-250 в Монпелье

199-я ракетка мира российский теннисист Алибек Качмазов пробился в основную сетку турнира категории ATP-250, который проходит в Монпелье (Франция). В финале квалификации он обыграл 190-й номер рейтинга из Франции Уго Гренье со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. В её рамках Качмазов 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Гренье 10 эйсов, девять двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 15 заработанных.

Соперник россиянина в первом круге будет объявлен позже. Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик.