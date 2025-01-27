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Определилась соперница Анны Калинской во втором круге турнира WTA-250 в Сингапуре

Определилась соперница Анны Калинской во втором круге турнира WTA-250 в Сингапуре
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179-я ракетка мира швейцарская теннисистка Симона Вальтерт первом круге турнира категории WTA-250 в Сингапуре обыграла 114-й номер рейтинга из Австралии Айлу Томлчнович со счётом 6:2, 6:3.

Сингапур. 1-й круг
27 января 2025, понедельник. 17:20 МСК
Айла Томлянович
114
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Симона Вальтерт
179
Швейцария
Симона Вальтерт
С. Вальтерт

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Вальтерт семь раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Томлянович три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Во втором круге соревнований Вальтерт встретится с 18-й ракеткой мира россиянкой Анной Калинской, которая в первом круге обошла американку Кэролайн Доулхайд со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

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