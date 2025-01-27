Определилась соперница Анны Калинской во втором круге турнира WTA-250 в Сингапуре

179-я ракетка мира швейцарская теннисистка Симона Вальтерт первом круге турнира категории WTA-250 в Сингапуре обыграла 114-й номер рейтинга из Австралии Айлу Томлчнович со счётом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Вальтерт семь раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Томлянович три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Во втором круге соревнований Вальтерт встретится с 18-й ракеткой мира россиянкой Анной Калинской, которая в первом круге обошла американку Кэролайн Доулхайд со счётом 6:4, 4:6, 6:2.