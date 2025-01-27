Турнир WTA-250 в Сингапуре: результаты игрового дня 27 января

Сегодня, 27 января, завершился первый игровой день на турнире категории WTA-250 в Сингапуре. Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей в женском одиночном разряде.

Теннис. Сингапур. Женщины. Результаты на 27 января:

Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Бернарда Пера (США) — 6:1, 6:7 (0:7), 6:3;

Энн Ли (США) — Дарья Сэвилл (Австралия) — 6:3, 6:1;

Майя Джойнт (Австралия) — Алисия Паркс (США) — 4:6, 6:1, 7:5;

Кристина Букша (Испания) — Эмма Радукану (Великобритания) — 5:7, 7:5, 7:5;

Мананчэйа Савангкаев (Таиланд) - Сыцзя Вэй (Китай) — 6:4, 7:6 (7:2);

Анна Калинская (Россия) — Кэролайн Доулхайд (США) — 6:4, 4:6, 6:2;

— Кэролайн Доулхайд (США) — 6:4, 4:6, 6:2; Доминика Шалькова (Чехия) — Эрика Андреева (Россия) — 7:6 (7:5), 6:2;

— 7:6 (7:5), 6:2; Айла Томлянович (Австралия) - Симона Вальтерт (Швейцария) — 2:6, 3:6.