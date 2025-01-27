Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-250 в Сингапуре: результаты игрового дня 27 января

Турнир WTA-250 в Сингапуре: результаты игрового дня 27 января
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 января, завершился первый игровой день на турнире категории WTA-250 в Сингапуре. Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей в женском одиночном разряде.

Теннис. Сингапур. Женщины. Результаты на 27 января:

  • Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Бернарда Пера (США) — 6:1, 6:7 (0:7), 6:3;
  • Энн Ли (США) — Дарья Сэвилл (Австралия) — 6:3, 6:1;
  • Майя Джойнт (Австралия) — Алисия Паркс (США) — 4:6, 6:1, 7:5;
  • Кристина Букша (Испания) — Эмма Радукану (Великобритания) — 5:7, 7:5, 7:5;
  • Мананчэйа Савангкаев (Таиланд) - Сыцзя Вэй (Китай) — 6:4, 7:6 (7:2);
  • Анна Калинская (Россия) — Кэролайн Доулхайд (США) — 6:4, 4:6, 6:2;
  • Доминика Шалькова (Чехия) — Эрика Андреева (Россия) — 7:6 (7:5), 6:2;
  • Айла Томлянович (Австралия) - Симона Вальтерт (Швейцария) — 2:6, 3:6.
Календарь турнира в Сингапуре
Сетка турнира в Сингапуре
Материалы по теме
Анна Калинская вышла во второй круг на турнире в Сингапуре, в трёх сетах обыграв Доулхайд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android