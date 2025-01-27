Денис Шаповалов снялся с отборочного матча Кубка Дэвиса с Венгрией

53-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов снялся с матча Кубка Дэвиса со сборной Венгрии, который пройдёт в Монреале (Канада) с 1 по 2 февраля.

«Очень разочарован тем, что снялся с матча Кубка Дэвиса в эти выходные. Мне нравится играть дома, и для меня всегда большая честь выступать за сборную Канады, но я всё ещё испытываю боль в спине после последнего матча на Открытом чемпионате Австралии. Собираюсь продолжить реабилитацию в надежде быть готовым к следующему турниру в Далласе. Желаю команде удачи в эти выходные — обязательно буду за ними следить и болеть!» — приводит слова Шаповалова Tennis Canada.

«Мы очень разочарованы тем, что Денис не сможет присоединиться к нам на этой неделе. Он исключительно талантливый игрок, который всегда гордился тем, что представляет Канаду, о чём свидетельствуют его многочисленные выступления на протяжении многих лет. При этом у нас по-прежнему сильный состав, способный конкурировать с кем угодно. Мы верим в наших игроков и рады приветствовать Клива [Харпера], который добавит глубины нашей команде», — сказал капитан канадской команды Франк Данчевич.