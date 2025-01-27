Тони Надаль — о Джоковиче на AO: с годами накопилось подозрение в правдивости его травм

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, рассказал, почему публика освистала 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича после снятия с Australian Open — 2025.

«Ещё один вопрос, который мы должны задать себе после того, как события произошли, — это причина протеста, вспыхнувшего на трибунах. Прежде всего понимаю, что публика продемонстрировала свои разочарование и гнев из-за того, что её лишили ожидаемого шоу после того, как она заплатила за билет. Но вторая причина и, наверное, самая важная, заключается в том, что с годами вокруг Новака накопилось определённое подозрение из-за его гримас и театрального поведения, что посеяло сомнение в правдивости его травм.

Когда игрок сталкивается с физическими проблемами в таком матче, как этот, он обычно откладывает решение о снятии до конца. Он вызывает физиотерапевта, играет в ослабленном состоянии и, только осознав непоправимое, решает сняться. Мы не раз наблюдали за Новаком с подобными выступлениями, с жестами и языком тела, которые противоречат тому, что мы видим на корте, и вызывают определённые сомнения в подлинности его проблем», — приводит слова Тони Надаля El País.

Напомним, в полуфинальном матче с Александром Зверевым на Australian Open — 2025 Джокович отказался от борьбы после первого проигранного сета 6:7 (5:7) из-за травмы. За это он был освистан зрителями.