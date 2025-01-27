Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стэн Вавринка уступил Артуру Казо в первом круге турнира ATP-250 в Монпелье

Стэн Вавринка уступил Артуру Казо в первом круге турнира ATP-250 в Монпелье
Комментарии

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка в первом круге турнира категории ATP-250 уступил 101-й ракетке мира французу Артуру Казо со счётом 4:6, 3:6.

Монпелье. 1-й круг
27 января 2025, понедельник. 20:45 МСК
Стэн Вавринка
154
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Артур Казо
101
Франция
Артур Казо
А. Казо

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Вавринка семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и заработал два брейк-пойнта. На счету Казо ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Далее Казо встретится с 23-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований – Александр Бублик из Казахстана.

Календарь турнира в Монпелье
Сетка турнира в Монпелье
Материалы по теме
Фото
«Хоть здесь я впереди». Зверев опубликовал фото с Синнером из самолёта
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android