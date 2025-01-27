Стэн Вавринка уступил Артуру Казо в первом круге турнира ATP-250 в Монпелье
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка в первом круге турнира категории ATP-250 уступил 101-й ракетке мира французу Артуру Казо со счётом 4:6, 3:6.
Монпелье. 1-й круг
27 января 2025, понедельник. 20:45 МСК
154
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
0 : 2
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101
Артур Казо
А. Казо
Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Вавринка семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и заработал два брейк-пойнта. На счету Казо ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Далее Казо встретится с 23-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований – Александр Бублик из Казахстана.
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