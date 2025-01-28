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Турнир ATP-250 в Монпелье: результаты игрового дня 27 января

Турнир ATP-250 в Монпелье: результаты игрового дня 27 января
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В понедельник, 27 января, завершился первый игровой день на турнире категории ATP-250, который проходит в Монпелье (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей в мужском одиночном разряде.

Теннис. Монпелье (Франция). Результаты игрового дня 27 января:

  • Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 7:6 (7:1), 6:3;
  • Стэн Вавринка (Швейцария) — Артур Казо (Франция) — 4:6, 3:6;
  • Грегуар Баррер (Франция) — Доминик Кёпфер (Германия) — 4:6, 6:7 (5:7).

Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является Александр Бублик из Казахстана. В прошлогоднем финале он обыграл хорвата Борну Чорича со счётом 5:7, 6:2, 6:3.

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