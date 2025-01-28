Турнир WTA-500 в Линце: результаты игрового дня 27 января

В понедельник, 27 января, завершился первый игровой день на турнире категории WTA-500, который проходит в Линце (Австрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей в женском одиночном разряде.

Теннис. Линц (Австрия). Результаты 27 января:

Виктория Томова (Болгария) — Джессика Бузас Манейро (Испания) — 7:6 (9:7), 6:4;

Сорана Кырстя (Румыния) — Аранча Рус (Нидерланды) — 5:7, 6:3, 6:2.

Напомним, турнир в Линце проходит с 27 января по 2 февраля. Действующей чемпионкой турнира является Елена Остапенко из Латвии. В прошлогоднем финале она обыграла россиянку Екатерину Александрову со счётом 6:2, 6:3.