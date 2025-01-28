Полина Кудерметова в двух сетах уступила Кимберли Биррелл и покинула турнир в Сингапуре
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Российская теннисистка, 58-я ракетка мира Полина Кудерметова неудачно стартовала на турнире WTA-250 в Сингапуре. В матче первого круга она проиграла представительнице Австралии 95-й в рейтинге WTA Кимберли Биррелл со счётом 3:6, 2:6 и покинула турнир.
Сингапур. 1-й круг
28 января 2025, вторник. 05:10 МСК
95
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
58
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. За это время Кудерметова сделала пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два из трёх брейк-пойнтов. На счету австралийки пять эйсов, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.
В следующем круге Биррелл сыграет с представительницей США 93-й ракеткой мира Хейли Баптист.
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