Полина Кудерметова в двух сетах уступила Кимберли Биррелл и покинула турнир в Сингапуре

Российская теннисистка, 58-я ракетка мира Полина Кудерметова неудачно стартовала на турнире WTA-250 в Сингапуре. В матче первого круга она проиграла представительнице Австралии 95-й в рейтинге WTA Кимберли Биррелл со счётом 3:6, 2:6 и покинула турнир.

Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. За это время Кудерметова сделала пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два из трёх брейк-пойнтов. На счету австралийки пять эйсов, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге Биррелл сыграет с представительницей США 93-й ракеткой мира Хейли Баптист.

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