Россиянка Тимофеева обыграла Ван Сиюй в первом круге турнира в Сингапуре
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254-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева обыграла 96-ю ракетку рейтинга китайскую спортсменку Ван Сиюй в первом круге турнира в Сингапуре со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
Сингапур. 1-й круг
28 января 2025, вторник. 06:30 МСК
254
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
96
Ван Сиюй
В. Сиюй
Матч продолжался 1 час 45 минут. Тимофеева сделала четыре подачи навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету её соперницы ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. В следующем круге Тимофеева встретится с 85-й ракеткой рейтинга спортсменкой из США Энн Ли.
Напомним, турнир в Сингапуре проходит с 27 января по 2 февраля. Призовой фонд соревнования составляет $ 275 094.
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