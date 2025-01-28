Россиянка Тимофеева обыграла Ван Сиюй в первом круге турнира в Сингапуре

254-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева обыграла 96-ю ракетку рейтинга китайскую спортсменку Ван Сиюй в первом круге турнира в Сингапуре со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Матч продолжался 1 час 45 минут. Тимофеева сделала четыре подачи навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету её соперницы ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. В следующем круге Тимофеева встретится с 85-й ракеткой рейтинга спортсменкой из США Энн Ли.

Напомним, турнир в Сингапуре проходит с 27 января по 2 февраля. Призовой фонд соревнования составляет $ 275 094.