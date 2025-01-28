Турнир ATP-250 в Монпелье: расписание игрового дня 28 января
Сегодня, 28 января, состоится второй игровой день на хардовом турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.
Теннис. Турнир ATP-250, Монпелье (Франция). 1-й круг, 28 января (время — московское):
- 14:30. Алибек Качмазов (Россия) — Кристофер Юбэнкс (США)
- 16:00. Борна Чорич (Хорватия) — Констан Лестьенн (Франция)
- 16:30. Таллон Грикспор (Нидерланды) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)
- 18:00. Маттия Беллуччи (Италия) — Люка Пуй (Франция)
- 20:30. Адриан Маннарино (Франция) — Ришар Гаске (Франция)
- 22:00. Гарол Майо (Франция) — Артур Риндеркнеш (Франция).
Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. На нём сыграет 10-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв. Действующим чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик.
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