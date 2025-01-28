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Линц — WTA-500, женщины, одиночный разряд: расписание матчей на 28 января

Линц — WTA-500, женщины, одиночный разряд: расписание матчей на 28 января
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Во вторник, 28 января, пройдут матчи первого круга турнира WTA-500 в Линце. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей в женском одиночном разряде.

Теннис. Линц. Женщины. Расписание на 28 января (время — московское):

  • 14:00 — Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — Антония Ружич (Хорватия)
  • 15:30 — Ребекка Шрамкова (Словакия) — Элизабетта Коччаретто (Испания)
  • 15:30 — Лулу Сун (Новая Зеландия) — Сара Соррибес-Тормо (Испания)
  • 17:00 — Александра Саснович (Беларусь) — Анастасия Захарова (Россия)
  • 18:00 — Юлия Грабер (Австрия) — Анастасия Потапова (Россия)
  • 21:00 — Даяна Ястремская (Украина) — Лючия Бронцетти (Италия)

Теннисный турнир в Линце 2025 года пройдёт с 27 января по 2 февраля. В основную сетку соревнований попали три российские теннисистки: Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Анна Блинкова. Действующей чемпионкой турнира в Линце в одиночном разряде является россиянка Анастасия Потапова.

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