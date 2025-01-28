«Чувствуется как победа». Радукану прокомментировала поражение в первом круге Сингапура
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Чемпионка US Open — 2021, 56-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о своём поражении в первом круге турнира в Сингапуре. Она проиграла 101-й в рейтинге испанке Кристине Букше в матче, который длился 3 часа 5 минут.
Сингапур. 1-й круг
27 января 2025, понедельник. 11:10 МСК
101
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|7
|
|5
|5
56
Эмма Радукану
Э. Радукану
«Для того чтобы играть такого рода матчи, мне нужно только время на корте и турнирная ситуация, которая и была у меня сегодня. Я получила её в изобилии, матч шёл более трёх часов, так что для меня это действительно ценно. Каждый матч, который я провожу, чувствуется как победа. Я боролась очень упорно, отдала всё. Так что мне просто нужно продолжать развиваться и двигаться дальше», — приводит слова Радукану Reuters.
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