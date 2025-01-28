«Чувствуется как победа». Радукану прокомментировала поражение в первом круге Сингапура

Чемпионка US Open — 2021, 56-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о своём поражении в первом круге турнира в Сингапуре. Она проиграла 101-й в рейтинге испанке Кристине Букше в матче, который длился 3 часа 5 минут.

«Для того чтобы играть такого рода матчи, мне нужно только время на корте и турнирная ситуация, которая и была у меня сегодня. Я получила её в изобилии, матч шёл более трёх часов, так что для меня это действительно ценно. Каждый матч, который я провожу, чувствуется как победа. Я боролась очень упорно, отдала всё. Так что мне просто нужно продолжать развиваться и двигаться дальше», — приводит слова Радукану Reuters.