Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Женщина, кричавшая с трибуны во время речи Зверева, объяснила причину своего поступка

Женщина, кричавшая с трибуны во время речи Зверева, объяснила причину своего поступка
Комментарии

Женщина Нина, которая во время речи финалиста Australian Open — 2025 немца Александра Зверева несколько раз выкрикнула: «Австралия верит Ольге и Бренде», рассказала, почему решилась на этот поступок.

«Я хотела, чтобы Бренда, Оля и жертвы домашнего насилия знали, что их не забыли, даже когда их обидчики будут прославляться на мировой сцене. Я хотела, чтобы Саше было некомфортно, [чтобы знал], что мы не забудем, даже если он захочет отмахнуться от этого. И как восточноевропейская женщина, выросшая в среде насилия, поддерживаемая силой молчания в «домашних делах», я хотела, чтобы мой голос был услышан», — приводит слова Нины Bounces.

Материалы по теме
Фото
Перед речью Зверева на Australian Open выкрикнули: «Австралия верит Ольге и Бренде»
«Больше нет обвинений». Зверев — о криках «Австралия верит Ольге и Бренде» на AO-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android