Женщина, кричавшая с трибуны во время речи Зверева, объяснила причину своего поступка

Женщина Нина, которая во время речи финалиста Australian Open — 2025 немца Александра Зверева несколько раз выкрикнула: «Австралия верит Ольге и Бренде», рассказала, почему решилась на этот поступок.

«Я хотела, чтобы Бренда, Оля и жертвы домашнего насилия знали, что их не забыли, даже когда их обидчики будут прославляться на мировой сцене. Я хотела, чтобы Саше было некомфортно, [чтобы знал], что мы не забудем, даже если он захочет отмахнуться от этого. И как восточноевропейская женщина, выросшая в среде насилия, поддерживаемая силой молчания в «домашних делах», я хотела, чтобы мой голос был услышан», — приводит слова Нины Bounces.