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Алькарас сыграет на турнире ATP-500 в Токио в сентябре. Он не будет защищать титул Пекина

Алькарас сыграет на турнире ATP-500 в Токио в сентябре. Он не будет защищать титул Пекина
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас примет участие на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). Об этом сообщила пресс-служба соревнований в социальных сетях.

Турнир в Токио пройдёт с 22 по 30 сентября. Таким образом, Алькарас не будет защищать титул на соревнованиях аналогичной категории в китайском Пекине, так как они пройдут в эти же даты. В финале Пекина в 2024 году Алькарас в драматичном матче одолел первую ракетку мира итальянца Янника Синнера — 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).

Действующим чемпионом турнира в Токио является француз Артюр Фис.

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