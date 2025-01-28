Алькарас сыграет на турнире ATP-500 в Токио в сентябре. Он не будет защищать титул Пекина

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас примет участие на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). Об этом сообщила пресс-служба соревнований в социальных сетях.

Турнир в Токио пройдёт с 22 по 30 сентября. Таким образом, Алькарас не будет защищать титул на соревнованиях аналогичной категории в китайском Пекине, так как они пройдут в эти же даты. В финале Пекина в 2024 году Алькарас в драматичном матче одолел первую ракетку мира итальянца Янника Синнера — 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).

Действующим чемпионом турнира в Токио является француз Артюр Фис.