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Стэн Вавринка — о том, что его сравнивают с Энди Марреем: мне стыдно

Стэн Вавринка — о том, что его сравнивают с Энди Марреем: мне стыдно
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Победитель трёх турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2008 года в мужском парном разряде швейцарский теннисист Стэн Вавринка высказался о том, что его сравнивают с британским теннисистом Энди Марреем.

«Мне стыдно, что кто-то осмелился ставить меня в один ряд с Марреем и сравнивать нас только потому, что мы оба выиграли по три титула на турнирах «Большого шлема». У него есть недели на первом месте в рейтинге, много титулов на турнирах «Мастерс»-1000, и он провёл годы среди лучших игроков в рейтинге. Мне кажется неуважительным по отношению к нему, что нас сравнивают», — приводит слова Вавринки Punto de Break.

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