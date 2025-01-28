Анна Калинская прокомментировала свою первую победу в 2025 году

18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала свою победу в первом круге на турнире WTA-250 в Сингапуре, которая стала для неё первой в нынешнем сезоне. Она обыграла американку Кэролайн Доулхайд со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

«Это был тяжёлый матч, она отличная теннисистка. У меня было много возможностей, много брейк-пойнтов, но у неё невероятная подача, несколько мощных ударов.

Был качественный матч, поэтому я рада за нас обеих. Жаль, что мы встретились в первом круге, ведь мы подруги. Я рада, что смогла физически поднажать в третьем сете», — приводит слова Калинской Tennis.com.

Во втором круге соревнований в Сингапуре Анна Калинская сыграет с представительницей Швейцарии Симоной Вальтерт.