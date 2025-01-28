Анна Калинская прокомментировала свою первую победу в 2025 году
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18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала свою победу в первом круге на турнире WTA-250 в Сингапуре, которая стала для неё первой в нынешнем сезоне. Она обыграла американку Кэролайн Доулхайд со счётом 6:4, 4:6, 6:2.
Сингапур. 1-й круг
27 января 2025, понедельник. 14:30 МСК
18
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|2
81
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
«Это был тяжёлый матч, она отличная теннисистка. У меня было много возможностей, много брейк-пойнтов, но у неё невероятная подача, несколько мощных ударов.
Был качественный матч, поэтому я рада за нас обеих. Жаль, что мы встретились в первом круге, ведь мы подруги. Я рада, что смогла физически поднажать в третьем сете», — приводит слова Калинской Tennis.com.
Во втором круге соревнований в Сингапуре Анна Калинская сыграет с представительницей Швейцарии Симоной Вальтерт.
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