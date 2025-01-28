Анджело Бинаги — о росте итальянского тенниса: даже без Синнера это было бы триумфом

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги поделился мнением о росте итальянского тенниса.
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— Нам удалось сделать многое: Лоренцо Сонего в четвертьфинале, Лоренцо Музетти в третьем раунде, дубль в финале. Для нас даже без Синнера это было бы триумфом. Что мне делать? Просить этих ребят прекратить побеждать? Безусловно, мы не остановимся. Мы пытаемся корректировать наши стратегии с недели на неделю, но результаты таковы, что ломают любые прогнозы. Но мы довольны.
— Мы на вершине?
— Всегда есть возможность улучшить что-то, это касается и нас.
— Где именно?
— На среднем уровне среди женщин, которые, в отличие от мужчин, не имеют 11 игроков среди первой сотни лучших теннисистов мира. И потом я надеюсь, что как Маттео Берреттини, так и Музетти смогут приблизиться к Яннику Синнеру в рейтинге ATP. У них есть возможность, — приводит слова Бинаги Corriere dello Sport.
В финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2025 первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл вторую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
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