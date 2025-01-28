Бинаги — о молодых итальянских теннисистах: важно, чтобы они принимали правильные решения

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги поделился мнением о молодых итальянских теннисистах и помощи, которую им оказывает федерация.

— Сзади много молодых игроков, которые начинают выделяться. И важно, чтобы они принимали правильные решения для улучшения карьеры.

— Например?

— Чтобы прогрессировать, сделать решающий шаг, важно расширить команду, полагаясь на специалистов с высокой квалификацией в каждой области.

— А что насчёт фигуры исторического тренера, который видит, как растёт его спортсмен?

— Я не принижаю и не отвергаю это. Наоборот, хочу подчеркнуть. Что тут сказать? Что Рикардо Пьятти (бывший тренер Янника Синнера) один из лучших в этой роли? Конечно, это так, но зачем? Требования везде разные, и в любом случае никто не помешает им быть частью расширенной команды.

— Какова роль федерации во всём этом?

— Передать это сообщение, не обижая никого, важно для роста спортсменов. Мы также готовы покрыть их расходы, хотя для игроков определённого уровня экономическая проблема на самом деле относительна. Но никогда, как сегодня, не было так важно полагаться на людей с большим опытом, — приводит слова Бинаги Corriere dello Sport.

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2025 первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл вторую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.