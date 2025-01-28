Победитель двух ТБШ заявил, что ему не понравился финал AO между Синнером и Зверевым

Победитель двух турниров «Большого шлема», бывший итальянский теннисист Никола Пьетранджели раскритиковал игру первой ракетки мира Янника Синнера в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Мне не понравился финал, мне не нравится этот тип тенниса, я нахожу его скучным. Но Синнер играет в него лучше остальных. У него есть умение и удача чемпиона, чтобы сделать отличный удар в нужный момент», — приводит слова Пьетранджели La Gazzetta dello Sport.

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2025 первая ракетка мира Янник Синнер обыграл вторую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 и стал обладателем трофея во второй раз. В прошлом году Синнер также стал победителем турнира.