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Победитель двух ТБШ заявил, что ему не понравился финал AO между Синнером и Зверевым

Победитель двух ТБШ заявил, что ему не понравился финал AO между Синнером и Зверевым
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Победитель двух турниров «Большого шлема», бывший итальянский теннисист Никола Пьетранджели раскритиковал игру первой ракетки мира Янника Синнера в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Мне не понравился финал, мне не нравится этот тип тенниса, я нахожу его скучным. Но Синнер играет в него лучше остальных. У него есть умение и удача чемпиона, чтобы сделать отличный удар в нужный момент», — приводит слова Пьетранджели La Gazzetta dello Sport.

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2025 первая ракетка мира Янник Синнер обыграл вторую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 и стал обладателем трофея во второй раз. В прошлом году Синнер также стал победителем турнира.

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