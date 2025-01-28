Победитель двух ТБШ заявил, что ему не понравился финал AO между Синнером и Зверевым
Поделиться
Победитель двух турниров «Большого шлема», бывший итальянский теннисист Никола Пьетранджели раскритиковал игру первой ракетки мира Янника Синнера в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.
Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 4
|3
2
Александр Зверев
А. Зверев
«Мне не понравился финал, мне не нравится этот тип тенниса, я нахожу его скучным. Но Синнер играет в него лучше остальных. У него есть умение и удача чемпиона, чтобы сделать отличный удар в нужный момент», — приводит слова Пьетранджели La Gazzetta dello Sport.
В финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2025 первая ракетка мира Янник Синнер обыграл вторую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 и стал обладателем трофея во второй раз. В прошлом году Синнер также стал победителем турнира.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 января 2025
-
15:02
-
14:49
-
13:59
-
13:50
-
13:50
-
13:41
-
13:32
-
12:56
-
12:35
-
12:03
-
12:00
-
11:38
-
11:24
-
10:37
-
09:51
-
09:41
-
09:27
-
09:25
-
08:30
-
08:18
-
08:03
-
00:22
-
00:11
- 27 января 2025
-
22:39
-
22:17
-
21:33
-
19:18
-
19:00
-
18:45
-
18:29
-
17:37
-
17:13
-
17:03
-
16:33
-
16:25