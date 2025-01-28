Победитель двух ТБШ сравнил Янника Синнера с Рафаэлем Надалем

Победитель двух турниров «Большого шлема», бывший итальянский теннисист Никола Пьетранджели сравнил игру первой ракетки мира Янника Синнера с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.

«То, как Синнер возвращает мяч, всё сильнее и дальше, похоже на то, как делал Рафаэль Надаль на грунте 10 лет назад. Когда он играет так, он непобедим, он может проиграть, только если болен или плохо спит», — приводит слова Пьетранджели La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, в финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2025 первая ракетка мира Янник Синнер обыграл вторую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 и стал обладателем трофея во второй раз. В прошлом году Синнер также стал победителем турнира.