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Янник Синнер: пытаюсь творить собственную историю. Играю для себя, для всей Италии

Янник Синнер: пытаюсь творить собственную историю. Играю для себя, для всей Италии
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, считает ли себя частью истории тенниса.

«Я слежу за историей тенниса, но сейчас пытаюсь творить свою собственную историю. Я играю для себя, для тех, кто работает со мной, многим жертвую. Я играю для всей Италии. Знаю, что многие за меня болеют», — приводит слова Синнера La Gazzetta dello Sport.

23-летний Янник Синнер успешно защитил титул чемпиона Открытого чемпионата Австралии после победы на турнире в 2024 году. В финале итальянец одержал 21-ю победу подряд, улучшив личный рекорд.

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