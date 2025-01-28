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Никола Пьетранджели рассказал, кто может победить Янника Синнера

Никола Пьетранджели рассказал, кто может победить Янника Синнера
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Победитель двух турниров «Большого шлема», бывший итальянский теннисист Никола Пьетранджели рассказал, кто, по его мнению, способен обыграть первую ракетку мира Янника Синнера.

«Он номер один в возрасте 23 лет, это невероятно. Если он немного улучшится, что будет через полтора года? Серьёзно говоря, единственный соперник, который может победить Синнера, это Карлос Алькарас, остальные роли второстепенные», — приводит слова Пьетранджели La Gazzetta Dello Sport.

Последнее поражение Синнера было именно от третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в финале Пекина-2024. Матч завершился со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу испанца.

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