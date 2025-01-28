Никола Пьетранджели рассказал, кто может победить Янника Синнера

Победитель двух турниров «Большого шлема», бывший итальянский теннисист Никола Пьетранджели рассказал, кто, по его мнению, способен обыграть первую ракетку мира Янника Синнера.

«Он номер один в возрасте 23 лет, это невероятно. Если он немного улучшится, что будет через полтора года? Серьёзно говоря, единственный соперник, который может победить Синнера, это Карлос Алькарас, остальные роли второстепенные», — приводит слова Пьетранджели La Gazzetta Dello Sport.

Последнее поражение Синнера было именно от третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в финале Пекина-2024. Матч завершился со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу испанца.