Никола Пьетранджели — о сравнении себя с Синнером: я тоже внушал страх на корте

Победитель двух турниров «Большого шлема», бывший итальянский теннисист Никола Пьетранджели поделился мнением о сравнении себя с первой ракеткой мира Янником Синнером.

«Сравнивать его титулы на турнирах «Большого шлема» с моими — глупо, каждый из нас хорош в своё время. Я тоже внушал страх на корте, но не всем нравился. У него нет слабых мест, и он даже подаёт лучше остальных. Раньше итальянцы были лучше на грунте, сейчас… Но я надеюсь, что Синнер выиграет «Ролан Гаррос». Его теннис будет столь же эффективным. И я не думаю, что у него будут проблемы с обменами, ему 23 года», — приводит слова Пьетранджели La Gazzetta Dello Sport.