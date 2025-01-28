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Пресс-служба AO не включила фразу Медведева про деньги и девушек в список лучших цитат

Пресс-служба AO не включила фразу Медведева про деньги и девушек в список лучших цитат
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Пресс-служба Australian Open опубликовала список лучших цитат теннисистов, высказанных по ходу турнира 2025 года. Удивительным стало невключение фразы россиянина Даниила Медведева про тайца Касидита Самрея.

«Если он будет каждый матч играть как этот, у него будет хорошая жизнь. Деньги, девочки, казино и всё такое. А если не будет так играть каждый матч, то у него этого не будет», — сказал Медведев после победы в пяти сетах.

Медведева цитировал даже 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.

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Отметим, что в список лучших фраз вошло высказывание Анастасии Павлюченковой по поводу выхода в 1/4 финала: «Вопрос к молодым девушкам, потому что я всё ещё здесь и я в четвертьфинале. Может быть, лучше спросить их, почему я всё ещё здесь и я всё ещё побеждаю».

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