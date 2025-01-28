Hublot выпустили именные часы Новака Джоковича. Их стоимость превышает € 50 тыс.

Швейцарский производитель часов Hublot представил часы Big Bang Unico Novak Djokovic. Стоимость именных часов 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича составляет € 54,9 тыс.

Для создания модели использовали 25 ракеток HEAD, а также 17 тёмно-синих и 15 светло-синих рубашек поло Lacoste, которые Джокович использовал во время сезона 2023 года, по ходу которого выиграл три турнира «Большого шлема».

На Australian Open — 2025, который завершился на прошлой неделе, Новак Джокович дошёл до полуфинала. Он был вынужден сняться по ходу матча из-за травмы. Позднее он сообщил, что у него разрыв мышцы бедра.