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Ига Швёнтек оценила своё выступление на австралийской серии турниров

Ига Швёнтек оценила своё выступление на австралийской серии турниров
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Победительница пяти турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек подвела итоги своего выступления на турнирах в Австралии.

«Австралия 2025: хорошее, солидное время. Больше удовлетворения, красок, хороших впечатлений. Хотя, конечно, есть недостаток, связанный с самим результатом. Оценивая ситуацию реалистично, мы видим и знаем, какую хорошую работу мы проделали. Время для турниров на Среднем востоке, скоро увидимся», — написала Швёнтек на личной странице в соцсети Х.

На Australian Open — 2025 Ига Швёнтек дошла до полуфинала. Там она уступила американке Мэдисон Киз, которая впоследствии выиграла турнир.

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