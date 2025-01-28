«Уверен, скоро настанет его очередь». Синнер — о перспективах Зверева выиграть ТБШ

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о немце Александре Звереве, которого обыграл в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025. Зверев потерпел третье поражение в своём третьем финале «Шлема».

«Он переживал трудные времена. Я пытался сказать ему, чтобы он не сдавался, потому что он — отличный игрок, у него прекрасная семья, которая его поддерживает. Два года назад у него была очень серьёзная травма, но он всё равно смог вернуться к игре на таком уровне. Я уверен, что скоро настанет его очередь. Он очень усердно работает и заслуживает этого», — приводит слова Синнера La Gazzetta dello Sport.