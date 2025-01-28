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Качмазов уступил Юбэнксу в первом круге турнира в Монпелье. Американец сыграет с Рублёвым

Качмазов уступил Юбэнксу в первом круге турнира в Монпелье. Американец сыграет с Рублёвым
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199-я ракетка мира российский теннисист Алибек Качмазов завершил выступление на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В первом круге он проиграл представителю США Кристоферу Юбэнксу (111-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 4:6.

Монпелье. 1-й круг
28 января 2025, вторник. 14:40 МСК
Кристофер Юбэнкс
111
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Алибек Качмазов
199
Россия
Алибек Качмазов
А. Качмазов

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время Качмазов выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Юбэнкса восемь эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге турнира в Монпелье Кристофер Юбэнкс сыграет с ещё одним российским теннисистом, 10-й ракеткой мира Андреем Рублёвым.

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