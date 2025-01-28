Качмазов уступил Юбэнксу в первом круге турнира в Монпелье. Американец сыграет с Рублёвым

199-я ракетка мира российский теннисист Алибек Качмазов завершил выступление на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В первом круге он проиграл представителю США Кристоферу Юбэнксу (111-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 4:6.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время Качмазов выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Юбэнкса восемь эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге турнира в Монпелье Кристофер Юбэнкс сыграет с ещё одним российским теннисистом, 10-й ракеткой мира Андреем Рублёвым.