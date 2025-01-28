Калинская — о мужественности в спорте: важно балансировать с тем, что относится к спорту

Победительница трёх турниров WTA в парном разряде, 18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская поделилась мнением о своём отношении к мужественности в спорте.

— Как ты относишься к мужественности в спорте?

— Она есть и у мужчин, и у женщин, что очень важно. Это лично моё мнение, но все люди разные. Для женщин важно балансировать с тем, что относится к спорту. Для мужчин, я думаю, всё должно быть наоборот. Это единственное различие, которое я бы назвала между мужчинами и женщинами. Не знаю, как описать это лучше. Это действительно хороший вопрос, — сказала спортсменка в интервью Augustman в социальных сетях.

Анна Калинская успешно стартовала на турнире категории WTA-250 в Сингапуре. В первом круге она обыграла 81-ю ракетку мира американскую теннисистку Кэролайн Доулхайд со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Во втором круге соревнований в Сингапуре Анна Калинская сыграет с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Симона Вальтер (Швейцария).