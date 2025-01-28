17-летняя Мирра Андреева заключила контракт с Rolex

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 15-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сообщила, что заключила рекламный контракт с премиальным брендом часов Rolex.

«Не могу дождаться начала этого путешествия вместе!» — подписала фото из офиса компании Андреева.

Фото: из личного архива Мирры Андреевой

В активе 17-летней Мирры Андреевой есть один титул на уровне WTA в одиночном разряде. Она завоевала его в 2024 году на турнире категории WTA-250 в Яссы (Румыния). Также младшая из сестёр Андреевых имеет один титул WTA в парном разряде: она выиграла его вместе с соотечественницей Дианой Шнайдер на турнире WTA-500 в Брисбене в 2025 году.

Лучшим достижением россиянки на турнирах «Большого шлема» является полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024.