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Симона Халеп выступит на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке

Симона Халеп выступит на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке
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Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп примет участие на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Первый матч спортсменки состоится во вторник, 4 февраля. Соперница Халеп определится в результате жеребьёвки.

«Она играет во вторник! Это всё, что нужно сказать. Симона Халеп. Вторник, 4 февраля. Transylvania Open. Будь там!» — говорится в заявлении организации.

В 2021 году на этом турнире Симона Халеп дошла до финала, где уступила эстонской спортсменке Анетт Контавейт.

Соревнования в Клуж-Напоке пройдут с 3 по 9 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Каролина Плишкова. В прошлогоднем финале она обошла Ану Богдан из Румынии со счётом 6:4, 6:3.

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