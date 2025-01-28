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WTA-250 в Сингапуре: результаты игрового дня 28 января

WTA-250 в Сингапуре: результаты игрового дня 28 января
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Сегодня, 28 января, завершился второй игровой день на турнире категории WTA-250 в Сингапуре. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами в женском одиночном разряде.

Теннис. WTA-250. Сингапур. Результаты 28 января:

  • Рената Сарасуа (Мексика) - Хейли Баптист (США) — 6:2, 0:6, 3:6;
  • Кимберли Биррелл (Австралия) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:3, 6:2;
  • Мария Тимофеева (Россия) — Ван Сиюй (Китай) — 6:3, 7:6 (7:3);
  • Моюка Учижима (Япония) - Оливия Гадеки (Австралия) — 1:6, 7:6 (7:1), 2:6;
  • Ребекка Марино (Канада) — Ван Синьюй (Китай) — 4:6, 7:5, 5:7;
  • Хиль Белен Тайхман (Швейцария) - Хэрриет Дарт (Великобритания) — 6:3, 6:1;
  • Тэйлор Таунсенд (США) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 1:6, 0:6;
  • Юлия Стародубцева (Украина) — Татьяна Мария (Германия) — 6:2, 1:6, 2:6;

Напомним, турнир в Сингапуре проходит с 27 января по 2 февраля. Призовой фонд соревнования составляет $ 275 094.

Календарь турнира в Сингапуре
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