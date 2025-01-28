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Кубок Дэвиса подтвердил снятие Джоковича с грядущего матча Сербии с Данией

Кубок Дэвиса подтвердил снятие Джоковича с грядущего матча Сербии с Данией
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович официально снялся с выступления в составе национальной команды в первом раунде отборочного турнира Кубка Дэвиса — 2025. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

«Возвращайся сильнее, Ноле», — подписала пост о снятии Джоковича пресс-служба Кубка Дэвиса.

Несколько дней назад информацией о снятии Джоковича делились сербские СМИ. В первом раунде отборочного турнира Кубка Дэвиса сборная Сербии сыграет с командой Дании, главной звездой которой является Хольгер руне. Матч пройдёт с 31 января по 1 февраля.

По всей видимости причиной снятия Джоковича стала травма, которую он получил на Australian Open — 2025. Новак играл там с разрывом мышцы бедра.

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