Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Дико бесит». Павлюченкова высказалась о поражении от Соболенко на Australian Open – 2025

«Дико бесит». Павлюченкова высказалась о поражении от Соболенко на Australian Open – 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, 23-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проанализировала своё поражение от первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко в четвертьфинале Australian Open – 2025.

Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 11:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 3
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

«На самом деле, я до сих пор переигрываю этот матч от начала до конца, и он меня дико бесит. Потому что у меня реально ощущение, что были шансы: в третьем сете я два раза с брейками вела, хотя, да, можно так про все матчи говорить.

Согласно нашей тактике, я стояла близко к корту, чтобы Арина не задавила своим авторитетом и скоростью первой. Из-за этого мне было тяжело в конце найти баланс. Хотелось побеждать через розыгрыши, но, если ты не играешь с ней глубоко и хорошо, она сразу забивает. Хочешь рискнуть, где-то остро сыграть – ошибаешься. Вот этот баланс было сложно найти. Ещё был очень дурацкий ветер с одной стороны. Ну и, конечно, подача, она у Арины лучше, чем у меня. Где-то в конце я уже подсела, подустала. Она и за счёт подачи, конечно, играет», — сказала Павлюченкова в эфире YouTube-канала «Больше!».

Материалы по теме
«Для меня это как AO!» 13-летняя россиянка выиграла турнир, который брали Надаль и Хингис
«Для меня это как AO!» 13-летняя россиянка выиграла турнир, который брали Надаль и Хингис
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android