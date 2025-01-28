«Дико бесит». Павлюченкова высказалась о поражении от Соболенко на Australian Open – 2025

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, 23-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проанализировала своё поражение от первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко в четвертьфинале Australian Open – 2025.
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«На самом деле, я до сих пор переигрываю этот матч от начала до конца, и он меня дико бесит. Потому что у меня реально ощущение, что были шансы: в третьем сете я два раза с брейками вела, хотя, да, можно так про все матчи говорить.
Согласно нашей тактике, я стояла близко к корту, чтобы Арина не задавила своим авторитетом и скоростью первой. Из-за этого мне было тяжело в конце найти баланс. Хотелось побеждать через розыгрыши, но, если ты не играешь с ней глубоко и хорошо, она сразу забивает. Хочешь рискнуть, где-то остро сыграть – ошибаешься. Вот этот баланс было сложно найти. Ещё был очень дурацкий ветер с одной стороны. Ну и, конечно, подача, она у Арины лучше, чем у меня. Где-то в конце я уже подсела, подустала. Она и за счёт подачи, конечно, играет», — сказала Павлюченкова в эфире YouTube-канала «Больше!».
- 28 января 2025
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