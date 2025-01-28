Анастасия Потапова с уверенной победы стартовала на турнире WTA-500 в Линце
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33-я ракетка мира 23-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова уверенно стартовала на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия), призовой фонд которого составил € 925 661. Соревнования проходят на закрытом харде.
Линц. 1-й круг
28 января 2025, вторник. 18:10 МСК
393
Юлия Грабер
Ю. Грабер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
33
Анастасия Потапова
А. Потапова
В матче первого круга Потапова (6) со счётом 6:2, 6:2 обыграла 393-ю ракетку мира австрийку Юлию Грабер (WC). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 8 минут. В её рамках Потапова четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Грабер один эйс, четыре двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.
Следующей соперницей Потаповой в Линце станет 44-я ракетка мира 28-летняя словачка Ребекка Шрамкова.
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