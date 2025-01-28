Анастасия Потапова с уверенной победы стартовала на турнире WTA-500 в Линце

33-я ракетка мира 23-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова уверенно стартовала на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия), призовой фонд которого составил € 925 661. Соревнования проходят на закрытом харде.

В матче первого круга Потапова (6) со счётом 6:2, 6:2 обыграла 393-ю ракетку мира австрийку Юлию Грабер (WC). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 8 минут. В её рамках Потапова четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Грабер один эйс, четыре двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Потаповой в Линце станет 44-я ракетка мира 28-летняя словачка Ребекка Шрамкова.