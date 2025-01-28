Турсунов высказался о причинах поражения Соболенко от Киз в финале Australian Open — 2025

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о причинах поражения первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко от американки Мэдисон Киз в финале Открытого чемпионата Австралии – 2025.
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Напомним, Турсунов тренировал Соболенко в начале её взрослой карьеры. Их сотрудничество длилось около полутора лет — с 2018 по 2020 год.
«Арине действительно очень некомфортно играть с теннисистками, которые играют в её же стиле. Она очень часто запаздывает из-за своей биомеханики. Если с ней очень плотно играть быстро, то она начинает захлёбываться в этой скорости. Но просто очень часто соперницы не справляются с её скоростью и мощью. А девочки, которые справляются, — Рыбакина, Ястремская, кстати всегда очень хорошо против неё играла, Анисимова, то есть, девочки, которых не смущает её мощность, они могут создать ей очень много проблем», — сказал Турсунов на YouTube-канале BB Tennis.
- 28 января 2025
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