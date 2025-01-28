Анастасия Захарова не смогла пробиться во 2-й круг турнира в Линце, проиграв Саснович

139-я ракетка мира 23-летняя российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия), призовой фонд которого составил € 925 661. Соревнования проходят на закрытом харде.

В первом раунде квалифаер Захарова со счётом 3:6, 6:7 (3:7) проиграла 149-й ракетке мира из Беларуси Александре Саснович (Q).

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 56 минут. В её рамках Захарова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Саснович пять эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Следующей соперницей Саснович в Линце станет ещё одна россиянка — 30-я ракетка мира Екатерина Александрова (4).