Анастасия Захарова не смогла пробиться во 2-й круг турнира в Линце, проиграв Саснович
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139-я ракетка мира 23-летняя российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия), призовой фонд которого составил € 925 661. Соревнования проходят на закрытом харде.
Линц. 1-й круг
28 января 2025, вторник. 18:15 МСК
149
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
139
Анастасия Захарова
А. Захарова
В первом раунде квалифаер Захарова со счётом 3:6, 6:7 (3:7) проиграла 149-й ракетке мира из Беларуси Александре Саснович (Q).
Встреча теннисисток продлилась 1 час и 56 минут. В её рамках Захарова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Саснович пять эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Следующей соперницей Саснович в Линце станет ещё одна россиянка — 30-я ракетка мира Екатерина Александрова (4).
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