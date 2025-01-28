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«Его расплющило». Макинрой высказался о поражении Зверева от Синнера в финале AO-2025

«Его расплющило». Макинрой высказался о поражении Зверева от Синнера в финале AO-2025
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой высказался об исходе мужского финала Открытого чемпионата Австралии – 2025, в котором первая ракетка мира итальянец Янник Синнер со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года вторую ракетку мира немца Александра Зверева.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Синнер залез к Звереву в голову, этого я не отрицаю. Я думал, он (Зверев) попытается его загонять, проверить его возможности, ведь у Синнера были судороги в пятницу и недомогание (в четвёртом круге). У него не получилось это сделать, но надо отдать должное Яннику, который смог выбить его из игры.

Я был очень удивлён тем уровнем, который Зверев показал в конце второго сета и в третьем. Не знаю, что с ним случилось… У него вообще не было энергии, его расплющило в лепёшку. Он выглядел как человек, который заболел пару дней назад – очень истощённым. А ведь он сыграл всего один сет за 5 дней. Не знаю, что случилось», — приводит слова Макинроя Eurosport.

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