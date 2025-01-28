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Мэдисон Киз опубликовала фото из Нью-Йорка с билбордом в свою честь

Мэдисон Киз опубликовала фото из Нью-Йорка с билбордом в свою честь
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Чемпионка Australian Open – 2025, седьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз опубликовала в социальных сетях фото из Нью-Йорка, на котором снялась на улице около билборда с собственным изображением.

Фото: из личного архива Мэдисон Киз

«Это не произойдёт в одночасье, но это случится», — гласит надпись с фото Киз (рекламная интеграция её спонсора Nike).

25 января Киз завоевала дебютный титул чемпионки турнира «Большого шлема». В финале Australian Open – 2025 29-летняя Киз (на тот момент 14-я ракетка мира) со счётом 6:3, 2:6, 7:5 обыграла прошлогоднюю чемпионку, первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (1).

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Чемпионки турниров «Большого шлема», затратившее наибольшее количество попыток для завоевания титула в Открытой эре:

  1. Флавия Пеннетта, Италия (US Open — 2015, 49-е участие в основной сетке ТБШ).
  2. Марион Бартоли, Франция (Уимблдон-2013, 47).
  3. Мэдисон Киз, США ( Australian Open — 2025, 46).
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