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Мэдисон Киз опубликовала фото из Нью-Йорка с билбордом в свою честь

Чемпионка Australian Open – 2025, седьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз опубликовала в социальных сетях фото из Нью-Йорка, на котором снялась на улице около билборда с собственным изображением.

Фото: из личного архива Мэдисон Киз

«Это не произойдёт в одночасье, но это случится», — гласит надпись с фото Киз (рекламная интеграция её спонсора Nike).

25 января Киз завоевала дебютный титул чемпионки турнира «Большого шлема». В финале Australian Open – 2025 29-летняя Киз (на тот момент 14-я ракетка мира) со счётом 6:3, 2:6, 7:5 обыграла прошлогоднюю чемпионку, первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (1).

Чемпионки турниров «Большого шлема», затратившее наибольшее количество попыток для завоевания титула в Открытой эре: