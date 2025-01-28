Мэдисон Киз опубликовала фото из Нью-Йорка с билбордом в свою честь
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Чемпионка Australian Open – 2025, седьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз опубликовала в социальных сетях фото из Нью-Йорка, на котором снялась на улице около билборда с собственным изображением.
Фото: из личного архива Мэдисон Киз
«Это не произойдёт в одночасье, но это случится», — гласит надпись с фото Киз (рекламная интеграция её спонсора Nike).
25 января Киз завоевала дебютный титул чемпионки турнира «Большого шлема». В финале Australian Open – 2025 29-летняя Киз (на тот момент 14-я ракетка мира) со счётом 6:3, 2:6, 7:5 обыграла прошлогоднюю чемпионку, первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (1).
Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
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|2
|7
14
Мэдисон Киз
М. Киз
Чемпионки турниров «Большого шлема», затратившее наибольшее количество попыток для завоевания титула в Открытой эре:
- Флавия Пеннетта, Италия (US Open — 2015, 49-е участие в основной сетке ТБШ).
- Марион Бартоли, Франция (Уимблдон-2013, 47).
- Мэдисон Киз, США ( Australian Open — 2025, 46).
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