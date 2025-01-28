Янник Синнер: честно говоря, я просто хочу быть скромным человеком

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своём отношении к успеху в спорте.

Фото: Tennis Australia

«Честно говоря, я просто хочу быть скромным человеком. Всегда напоминаю себе, откуда я родом. А я из маленького дома в маленькой деревне, из потрясающей семьи, с которой мне очень повезло. Считаю, мы — люди, которые очень хороши в том, что делаем, поэтому мы автоматически являемся вдохновением для молодых игроков. Но на этом всё. Мы не меняем мир. Так зачем меняться самому с приходом успеха?» — сказал Синнер в видео для Tennis Australia после завоевания второго подряд титула на Australian Open.