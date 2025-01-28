Янник Синнер отказался от участия в приёме у президента Италии на фоне усталости — ANSA

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер на фоне усталости отказался от поездки в Квиринальский дворец (Рим, резиденция главы Италии Серджо Маттареллы), где в среду, 29 января, пройдёт официальный приём, куда он приглашён. Об этом сообщает издание ANSA со ссылкой на источники, близкие к Синнеру.

В рамках приёма у президента Италии будут чествовать итальянских теннисистов за успехи в 2024 году, в частности, за очередной титул на Кубке Дэвиса и победу на Кубке Билли Джин Кинг.

Отметим, что после победы на Australian Open — 2025 Синнер и сам выражал сомнения в своём участии в церемонии. «Не знаю, поеду ли я на Квиринал, мне ещё предстоит решить», — заявлял Янник.

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