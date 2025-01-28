Киз: мне не нужно было выигрывать турнир «Большого шлема», я и так гордилась карьерой
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Чемпионка Australian Open – 2025, седьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз призналась, что титул на австралийском мэйджоре не изменил её отношения к собственной карьере.
«Я и так гордилась своей карьерой, и мне не нужно было выигрывать турнир «Большого шлема», чтобы подтвердить это», — сказала Киз в эфире шоу CBS Mornings.
25 января Киз завоевала дебютный титул чемпионки турнира «Большого шлема». В финале Australian Open – 2025 29-летняя Киз (на тот момент 14-я ракетка мира) со счётом 6:3, 2:6, 7:5 обыграла прошлогоднюю чемпионку, первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (1).
Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
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|3
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|2
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14
Мэдисон Киз
М. Киз
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