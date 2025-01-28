Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Киз: мне не нужно было выигрывать турнир «Большого шлема», я и так гордилась карьерой

Киз: мне не нужно было выигрывать турнир «Большого шлема», я и так гордилась карьерой
Комментарии

Чемпионка Australian Open – 2025, седьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз призналась, что титул на австралийском мэйджоре не изменил её отношения к собственной карьере.

«Я и так гордилась своей карьерой, и мне не нужно было выигрывать турнир «Большого шлема», чтобы подтвердить это», — сказала Киз в эфире шоу CBS Mornings.

25 января Киз завоевала дебютный титул чемпионки турнира «Большого шлема». В финале Australian Open – 2025 29-летняя Киз (на тот момент 14-я ракетка мира) со счётом 6:3, 2:6, 7:5 обыграла прошлогоднюю чемпионку, первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (1).

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Материалы по теме
Фото
Мэдисон Киз опубликовала фото из Нью-Йорка с билбордом в свою честь
Материалы по теме
Соболенко сенсационно проиграла американке финал AO. Мэдисон Киз — новая чемпионка ТБШ
Соболенко сенсационно проиграла американке финал AO. Мэдисон Киз — новая чемпионка ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android