Киз: мне не нужно было выигрывать турнир «Большого шлема», я и так гордилась карьерой

Чемпионка Australian Open – 2025, седьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз призналась, что титул на австралийском мэйджоре не изменил её отношения к собственной карьере.

«Я и так гордилась своей карьерой, и мне не нужно было выигрывать турнир «Большого шлема», чтобы подтвердить это», — сказала Киз в эфире шоу CBS Mornings.

25 января Киз завоевала дебютный титул чемпионки турнира «Большого шлема». В финале Australian Open – 2025 29-летняя Киз (на тот момент 14-я ракетка мира) со счётом 6:3, 2:6, 7:5 обыграла прошлогоднюю чемпионку, первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (1).