Тейлор Фриц украсил обложку журнала Racquet
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Финалист US Open – 2024, четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц украсил первую диджитал-обложку журнала Racquet.
На прошедшем Australian Open – 2025 Фриц (4) дошёл лишь до третьего круга, где в четырёх сетах уступил 38-летнему французу Гаэлю Монфису. Турнир выиграл итальянец Янник Синнер, защитив прошлогодний титул.
Australian Open (м). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 06:05 МСК
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 3
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|5
|6 1
|4
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|7
|7 7
|6
41
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Напомним, в марте 2024 года Фриц сменил технического спонсора: от фирмы Nike он перешёл к немецкому производителю одежды Boss, став лишь вторым игроком в ATP-туре, играющим в экипировке от Boss. Первым амбассадором бренда у теннисистов стал итальянец Маттео Берреттини.
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