Тейлор Фриц украсил обложку журнала Racquet

Финалист US Open – 2024, четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц украсил первую диджитал-обложку журнала Racquet.

На прошедшем Australian Open – 2025 Фриц (4) дошёл лишь до третьего круга, где в четырёх сетах уступил 38-летнему французу Гаэлю Монфису. Турнир выиграл итальянец Янник Синнер, защитив прошлогодний титул.

Напомним, в марте 2024 года Фриц сменил технического спонсора: от фирмы Nike он перешёл к немецкому производителю одежды Boss, став лишь вторым игроком в ATP-туре, играющим в экипировке от Boss. Первым амбассадором бренда у теннисистов стал итальянец Маттео Берреттини.