Медведев, Рублёв, Хачанов, де Минор планируют сыграть на турнире в Дубае в феврале

Пресс-служба турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт на харде с 24 февраля по 1 марта, поделилась заявочным листом соревнований. В него вошли три теннисиста из России – Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Стоит отметить, что Медведев выигрывал турнир в Дубае в 2023 году, а Рублёв – в 2022-м. Действующим обладателем титула является француз Уго Умбер.

Теннис. Заявка на турнире категории ATP-500 в Дубае:

Даниил Медведев (Россия);

Алекс де Минор (Австралия);

Андрей Рублёв (Россия);

Григор Димитров (Болгария);

Стефанос Циципас (Греция);

Уго Умбер (Франция);

Джек Дрейпер (Великобритания);

Артюр Фис (Франция);

Карен Хачанов (Россия);

Марин Чилич (Хорватия);

Феликс Оже-Альяссим (Канада);

Иржи Легечка (Чехия);

Алексей Попырин (Австралия);

Джордан Томпсон (Австралия);

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция);

Маттео Берреттини (Италия);

Гаэль Монфис (Франция);

Александр Бублик (Казахстан).