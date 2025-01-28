Медведев, Рублёв, Хачанов, де Минор планируют сыграть на турнире в Дубае в феврале

Пресс-служба турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт на харде с 24 февраля по 1 марта, поделилась заявочным листом соревнований. В него вошли три теннисиста из России – Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.
Стоит отметить, что Медведев выигрывал турнир в Дубае в 2023 году, а Рублёв – в 2022-м. Действующим обладателем титула является француз Уго Умбер.
Теннис. Заявка на турнире категории ATP-500 в Дубае:
Даниил Медведев (Россия);
Алекс де Минор (Австралия);
Андрей Рублёв (Россия);
Григор Димитров (Болгария);
Стефанос Циципас (Греция);
Уго Умбер (Франция);
Джек Дрейпер (Великобритания);
Артюр Фис (Франция);
Карен Хачанов (Россия);
Марин Чилич (Хорватия);
Феликс Оже-Альяссим (Канада);
Иржи Легечка (Чехия);
Алексей Попырин (Австралия);
Джордан Томпсон (Австралия);
Джованни Мпетчи Перрикар (Франция);
Маттео Берреттини (Италия);
Гаэль Монфис (Франция);
Александр Бублик (Казахстан).