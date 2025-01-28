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Ришар Гаске повторил достижение Федерера, выйдя во второй круг турнира в Монпелье

Ришар Гаске повторил достижение Федерера, выйдя во второй круг турнира в Монпелье
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Бывшая седьмая ракетка мира французский теннисист Ришар Гаске стал вторым спортсменом в истории, кто выиграл хотя бы один матч на уровне тура 24 сезона подряд (2002-2025). Первым был 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер (1998-2021).

Монпелье. 1-й круг
28 января 2025, вторник. 20:40 МСК
Адриан Маннарино
108
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Ришар Гаске
132
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске

В первом круге турнира ATP-250 в Монпелье (Франция) Гаске обыграл своего соотечественника 108-ю ракетку мира Адриана Маннарино со счётом 6:3, 6:2. Далее он встретится с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (46-й в рейтинге ATP).

Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является Александр Бублик из Казахстана.

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