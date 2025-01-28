Ришар Гаске повторил достижение Федерера, выйдя во второй круг турнира в Монпелье

Бывшая седьмая ракетка мира французский теннисист Ришар Гаске стал вторым спортсменом в истории, кто выиграл хотя бы один матч на уровне тура 24 сезона подряд (2002-2025). Первым был 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер (1998-2021).

В первом круге турнира ATP-250 в Монпелье (Франция) Гаске обыграл своего соотечественника 108-ю ракетку мира Адриана Маннарино со счётом 6:3, 6:2. Далее он встретится с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (46-й в рейтинге ATP).

Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является Александр Бублик из Казахстана.