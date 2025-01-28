Ришар Гаске повторил достижение Федерера, выйдя во второй круг турнира в Монпелье
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Бывшая седьмая ракетка мира французский теннисист Ришар Гаске стал вторым спортсменом в истории, кто выиграл хотя бы один матч на уровне тура 24 сезона подряд (2002-2025). Первым был 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер (1998-2021).
Монпелье. 1-й круг
28 января 2025, вторник. 20:40 МСК
108
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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|6
132
Ришар Гаске
Р. Гаске
В первом круге турнира ATP-250 в Монпелье (Франция) Гаске обыграл своего соотечественника 108-ю ракетку мира Адриана Маннарино со счётом 6:3, 6:2. Далее он встретится с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (46-й в рейтинге ATP).
Турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля. Действующим чемпионом соревнований является Александр Бублик из Казахстана.
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