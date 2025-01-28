Фото: Винус Уильямс в эффектном наряде посетила показ кутюрной коллекции Dior

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс стала гостьей показа кутюрной коллекции Dior, который прошёл 27 января в Париже (Франция) в рамках Недели Высокой моды. Для выхода Винус выбрала чёрный комбинезон и босоножки на высоком каблуке.

«Спасибо Dior за волшебное шоу», — подписала свои фото с показа титулованная теннисистка.

Фото: dior.com

Фото: dior.com

В последний раз 44-летняя Винус выходила на корт в марте 2024 года. Она получила уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Майами (США). Американка со счётом 3:6, 3:6 проиграла 20-летней россиянке Диане Шнайдер.