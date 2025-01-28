Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Винус Уильямс в эффектном наряде посетила показ кутюрной коллекции Dior

Фото: Винус Уильямс в эффектном наряде посетила показ кутюрной коллекции Dior
Комментарии

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс стала гостьей показа кутюрной коллекции Dior, который прошёл 27 января в Париже (Франция) в рамках Недели Высокой моды. Для выхода Винус выбрала чёрный комбинезон и босоножки на высоком каблуке.

«Спасибо Dior за волшебное шоу», — подписала свои фото с показа титулованная теннисистка.

Фото: dior.com

Фото: dior.com

В последний раз 44-летняя Винус выходила на корт в марте 2024 года. Она получила уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Майами (США). Американка со счётом 3:6, 3:6 проиграла 20-летней россиянке Диане Шнайдер.

Материалы по теме
Для суперзвёзд годами подстраивали жеребьёвку? Грандиозный скандал перед US Open — 2011
Для суперзвёзд годами подстраивали жеребьёвку? Грандиозный скандал перед US Open — 2011
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android