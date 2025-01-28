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Фото: Арина Соболенко проводит отдых со своим возлюбленным

Фото: Арина Соболенко проводит отдых со своим возлюбленным
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Георгиос Франгулис, бразильский бизнесмен и автогонщик греческого происхождения, являющийся бойфрендом трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко, опубликовал в социальных сетях фото с их совместного отдыха.

Фото: из личного архива Георгиоса Франгулиса

Об отношениях Соболенко с Франгулисом стало известно в конце мая 2024 года.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии — 2025, где Соболенко защищала титул, Арина дошла до финала. Там она со счётом 3:6, 6:2, 5:7 проиграла на тот момент 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз.

Следующим турниром Соболенко в туре должны стать соревнования категории WTA-1000 в Дохе (Катар), которые пройдут с 9 по 15 февраля.

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