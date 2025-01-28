Кэхилл признался, что Синнер был на грани снятия с AO перед матчем с Руне из-за вируса

Известный тренер Даррен Кэхилл, ранее сотрудничавший, в частности, с чемпионами турниров «Большого шлема» Андре Агасси и Энди Марреем, а ныне работающий с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, поделился подробностями состояния своего подопечного перед его матчем с датчанином Хольгером Руне в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025.

Напомним, Синнер выиграл встречу с Руне со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:3. На протяжении всего матча Янник был в плохом состоянии, в трансляцию попало, как у него тряслись руки. Впоследствии итальянец выиграл турнир, на последующих матчах он чувствовал себя лучше.

«Ему повезло, что он справился, помогли несколько перерывов в матче, который проходил в самый разгар дня. Он чувствовал себя очень плохо. Мы не знали, выйдет ли он на корт. Ему было так плохо. Мы ещё накануне знали, что он неважно себя чувствует, поэтому он лёг спать пораньше.

Мы отменили его тренировку. У нас была запланирована разминка на утро, мы перенесли её на полдень. Когда Янник появился на корте, он был бледным, как простыня. Мы всё отменили, обратились к врачу, ему дали несколько гелей для повышения энергии. Он отдохнул, принял ледяную ванну, чтобы прийти в себя, и мы выпустили его на корт без разминки», — приводит слова Кэхилла Tennis Italiano.