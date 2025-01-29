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Матс Виландер: начинаю сомневаться, что у Зверева есть вера в себя

Матс Виландер: начинаю сомневаться, что у Зверева есть вера в себя
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказался об исходе мужского финала Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором первая ракетка мира итальянец Янник Синнер со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года вторую ракетку мира немца Александра Зверева.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Я начинаю сомневаться, что у него есть вера в себя. Когда вижу его выступления, задумываюсь об этом — не с точки зрения ударов или тактики, а с точки зрения эмоционального вклада. Я уверен: в начале матча он в себя верит, но нужно продолжать верить и в третьем сете, когда зарабатываешь первый розыгрыш в последнем гейме. Нужно заставить соперника в это поверить, а когда он этого не делает, меня это беспокоит, если честно», — приводит слова Виландера Eurosport.

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