Матс Виландер: начинаю сомневаться, что у Зверева есть вера в себя

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказался об исходе мужского финала Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором первая ракетка мира итальянец Янник Синнер со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года вторую ракетку мира немца Александра Зверева.

«Я начинаю сомневаться, что у него есть вера в себя. Когда вижу его выступления, задумываюсь об этом — не с точки зрения ударов или тактики, а с точки зрения эмоционального вклада. Я уверен: в начале матча он в себя верит, но нужно продолжать верить и в третьем сете, когда зарабатываешь первый розыгрыш в последнем гейме. Нужно заставить соперника в это поверить, а когда он этого не делает, меня это беспокоит, если честно», — приводит слова Виландера Eurosport.